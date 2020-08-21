يسري المغازي: قرار وقف إطلاق النار في ليبيا استجابة لرؤية مصر

قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يرحب تماما بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مارس 2021 القادم. قائلا: "قرار ينهي الفوضى وسنوات الظلام في ليبيا، ويعتبر كارت أحمر في وجه أردوغان والميليشيات الموجودة في ليبيا".وثمن المغازي ترحيب الرئيس السيسي بالقرار، واعتباره خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي.ولفت في بيان له اليوم، إلى أن الثوابت المصرية منذ بداية الأزمة الليبية كانت واضحة وعدم تأجيج الحرب وتعزيز الحل السياسي ووقف إطلاق النار.وشدد عضو مجلس النواب، أن إعلان القاهرة من قبل واعلان مصر خط سرت الجفرة خطا أحمر. كان هدفه ولا يزال حقن دماء الليبيين وهو ما تحقق أخيرا بقرار وقف إطلاق النار.وطالب المغازي الليبيين بامتلاك شجاعة القرارات المصيرية لليبيا ومواصلة الطريق السلمي والتسوية السياسية لوضع نهاية للأزمة المستعصية في ليبيا.