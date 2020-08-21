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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس حزب «المصريين»: قرار وقف إطلاق النار فى ليبيا جاء تكليلًا لجهود السيسى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:37 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
محمد الشريف
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أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بوقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية يُشكل نقطة تحول في هذا البلد الذي مزقته ويلات الحرب والصراعات منذ فترة ليست قريبة، موضحًا أن هذا القرار من شأنه أن يعيد الاستقرار والأمن الليبي من جديد واسترجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، وخروج أي عناصر أجنبية من الأراضي الليبية الشقيقة.

وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن الفضل في هذا القرار يرجع بشكل كبير إلى تدخل الرئيس السيسي المباشر، وقراره المُتمثل في إرسال قوات من الجيش لدولة ليبيا الشقيقة، وتحذيراته الدائمة بالتدخل حال الاقتراب من سرت أو الجفرة، مشيرًا إلى أن لمصر دورا كبيرا وفعالا في قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، واللجوء للتفاوض السياسي؛ لما تمتلكه من مكانة عسكرية كبيرة، وقوة عالمية فرضت نفسها على الجميع.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بوقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية، يتماشى مع رؤية الرئيس السيسي وما جاء في إعلان القاهرة وجهود مصر المتواصلة لإنهاء الأزمة الليبية سلميًا.

وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يضع أرضية قابلة للمفاوضات بين أطراف النزاع للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل في ليبيا يخدم تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق، مشيرًا إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بوقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية ينطوي على مراعاة كبيرة وعظيمة لمصالح الشعب الليبي الشقيق، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل صعوبة الأوضاع التي وصل إليها الشعب الليبي الشقيق بفعل الصراعات الدائرة هناك من جانب بعض الجماعات الخارجة عن الشرعية والقانون.

وأكد ضرورة السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، والتي تُمثل إعادة بناء للوطن وضمان استقراره، موضحًا أن هذا القرار يحث جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، علاوة على أنه يُعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

وطالب رئيس حزب "المصريين"، بطرد جميع الجماعات المسلحة ومرتزقة الفاشية أردوغان والميليشيات والدواعش والإرهابيين الموالين للنظام التركي الإرهابي، مؤكدًا أنه لا يمكن الوصول لحل سياسي عادل وشامل ولا وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب الأتراك ومرتزقة أردوغان من ليبيا.

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