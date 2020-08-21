فرنسا تسجل 4586 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الجمعة، عن انخفاض طفيف في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 4586 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ويمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالرقم الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس عند 4771، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.وأضافت السلطات الصحية أن 4745 مريضا مصابا يقيمون حاليا في المستشفى، بمن في ذلك 379 مريضا في وحدة العناية المركزة مقابل 380 في اليوم السابق.وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ23 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30503 وفيات منذ بداية الوباء.