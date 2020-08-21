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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأول على الثانوية الأزهرية: لا أصدق مصطلح كليات القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:38 م
أحمد مدحت
أحمد مدحت
رباب الأهواني
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قال الأول على الثانوية الأزهرية أحمد مدحت، إن دور والده بدأ معه من لحظة إدخاله الأزهر الشريف.

وأضاف الأول على الثانوية الأزهرية خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc» مع الإعلامي أحمد فايق، مساء الجمعة: «والدي يمثل لي القدوة دائمًا، كان دائمًا يقول لي إن الإنسان لازم يذاكر وعلمني دائمًا أن أكون مع العلم كما قال جميع الصالحين من المحبرة إلى المقبرة».

وعن رأيه في كليات القمة، قال: «لا أصدق مصطلح كليات القمة ونصيحتي للطلبة ادرس ما تحب، واجعل منه قمة».

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