ما بعد المفاجأة.. كيف ستصبح العلاقة بين إسرائيل والإمارات؟

ملامح الاتفاق غير واضحة.. واجتماعات لحسم التفاصيل خلال أسابيع

تفاؤل بإمكانية التوصل لتطبيع شامل وزيادة التعاون الاقتصادى والأمنى

فى ظل الاضطراب الذى شهده الشرق الأوسط، طيلة العقد الماضى، توقع كثيرون أن يفتح الاتفاق بين إسرائيل والإمارات آفاقًا واسعة للتعاون بين البلدين فى عدد من المجالات المهمة، على رأسها الاقتصاد والتكنولوجيا والصحة، بالإضافة إلى التعاون فى عدد من الملفات الاستراتيجية المهمة، مثل التهديدات الإيرانية لدول الإقليم ومكافحة الإرهاب.لكن.. مع زوال صدمة الإعلان المفاجئ عن هذا الاتفاق، الذى وصفه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بـ«الاتفاق التاريخى»، أصبح واضحًا أن الغموض لا يزال يحيط بهذا الاتفاق، والمجالات التى سيشملها، بالإضافة إلى تضارب الآراء بين مسئولى البلدين حول شروط التنفيذ وآلياته وفكرة ربطه بإيقاف خطة ضم إسرائيل مستوطنات الضفة والأغوار. «الدستور» تستعرض فى السطور التالية مستقبل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، وفرص تحقيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى التوقعات حول الميادين التى سيشملها، وفى أى شىء قد يختلف عن اتفاقات السلام السابقة بين إسرائيل ودول عربية.وفقًا لتصريحات دان شابيرو، السفير الأمريكى السابق لدى إسرائيل، بين عامى ٢٠١١ و٢٠١٦، فإن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات جاء نتاجًا لمسار طويل بدأ قبل تولى إدارة الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما.وقال «شابيرو»: «عندما كنت سفيرًا، كان هناك اتصال سرى بين إسرائيل والإمارات، يتم عادة فى واشنطن، وذات مرة، جلس مسئول أمريكى كبير مع الجانبين معًا، لكن فى ذلك الوقت كان الأمر وراء الكواليس فقط، لكن الأمور تطورت ببطء حتى الإعلان عن الاتفاق الأسبوع الماضى».ورغم ذلك، فإن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لا يزال ينتظر التفاصيل التى توضح حجم العلاقات وماهيتها، وإذا كان المقصود من تطورها هو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، كما حدث مع مصر والأردن، أم إقامة قنصليات ذات تمثيل دبلوماسى منخفض، مثل تلك التى تجمع بين إسرائيل والمغرب وتونس وقطر، مع إضفاء طابع رسمى على العلاقات التجارية والتعاون متعدد الأوجه القائم بين البلدين منذ فترة طويلة.ولحسم الأمر، فإنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة مناقشات تفصيلية من أجل إعداد مذكرات تفاهم مشتركة بين الطرفين، فى مجال الاستثمارات والزراعة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والصحة والثقافة والبيئة. ووفقًا لما تم إعلانه، فإن التحضيرات للمحادثات، من الجانب الإسرائيلى، ستجرى تحت إشراف مائير بن شبات، رئيس هيئة الأمن القومى الإسرائيلية، بالتنسيق مع يوسى كوهين، رئيس جهاز الموساد، ورون ديرمر، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية التى لم تكن شريكة فى الخطوات التى سبقت الاتفاق، لكنها ستلعب دورًا كبيرًا فى إتمامه. ومن غير الواضح، حتى الآن، ما إذا كان الاتفاق سيتضمن بنودًا تتعلق بالوقف الفورى لقرار ضم إسرائيل مستوطنات الضفة والأغوار، كما أنه من غير الواضح إن كان سيجرى ربطه بالمبادرة العربية وحل الدولتين، الذى ترى الجامعة العربية أنه الطريق الوحيد لحسم الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى وتعزيز السلام فى الشرق الأوسط.ويرى كثيرون أن ما حدث على مدار العقود الماضية يحذر من التفاؤل المتزايد تجاه اتفاقات السلام وآمال التطبيع، فلا أحد يدرى إن كانت العلاقات المرتقبة بين الإمارات وإسرائيل ستحظى بتطور مختلف، أم أن المشهد نفسه قد يتكرر مجددًا، كما حدث فى الاتفاقات مع مصر والأردن.ففى الماضى، ترافقت اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر فى عام ١٩٧٩، ومع الأردن فى ١٩٩٤، مع آمال كبيرة لتطوير علاقات اقتصادية وتجارية وسياحية واسعة، وسط آمال بتطبيع حقيقى على مدى واسع، لكن هذا التصور لم يلبث أن تغير، ولم يتجاوز الاتفاق التطبيع الشكلى إلى التطبيع الحقيقى على المستويين الثقافى والاجتماعى.حول مستقبل الاتفاق، يرى عدد من المحللين داخل إسرائيل أن مسار تطبيع العلاقات مع الإمارات سيكون بالتأكيد مختلفًا عن مثيله مع مصر والأردن، خاصة أن الدولتين الأخيرتين تشتركان مع إسرائيل فى الحدود، وسبق لهما خوض الحروب معها، لكن الأمر مختلف مع الإمارات.ويعتقد هؤلاء أن فرص تعزيز التعاون الاقتصادى بين إسرائيل والإمارات أكبر من تلك التى كانت متاحة مع مصر والأردن، خاصة أن الإمارات بها فرص كبيرة للاستثمار، بالحديث عن دولة يبلغ عدد سكانها نحو مليونى نسمة، وتضم نحو ٨ ملايين عامل أجنبى من كل أنحاء العالم.كما يرون أن تحول الاقتصاد الإماراتى بعيدًا عن النفط، كما ظهر فى تدشينها أول محطة نووية عربية لتوليد الطاقة، وسعيها لتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات فى الزراعة الصحراوية والأبحاث الطبية والبنى التحتية للاتصالات وحماية المعلومات، وصناعة الفضاء والخدمات المالية الرقمية، يجعل إسرائيل قادرة على عرض الكثير للتعاون فى هذه المجالات.ولهذه الأسباب، يرفع المراقبون فى إسرائيل من توقعاتهم بشأن إمكانية حدوث التطبيع الشامل مع الإمارات، خلافًا لما حدث مع مصر والأردن، ما يتيح إمكانية التعاون المثمر فى مجالات السياحة والاتصالات والشحن والصحة والأمن المائى والغذائى والتغير المناخى والتكنولوجيا والطاقة والتبادل الثقافى والتعليمى.ويرى المراقبون فى إسرائيل أن توقيع الاتفاق مع الإمارات سيحقق فوائد كبيرة لإسرائيل، مقارنة بما كان قبله، لأنه يفتح الباب لتعاون معلن بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية، خاصة أن العلاقات السرية بين رجال أعمال البلدين لم تكن موجودة على نطاق واسع، خلافًا لدول أخرى فى المنطقة، ويؤكدون أن فتح السوق الإماراتية أمام البضائع الإسرائيلية يجعل هذه البضائع قادرة على الوصول إلى أسواق عربية وإسلامية جديدة.وإلى جانب الاقتصاد والتكنولوجيا، يتوقع كثيرون أن يؤدى الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، وبمشاركة أمريكية، إلى إطلاق أجندة استراتيجية جديدة للشرق الأوسط، عبر تعميق التعاون الدبلوماسى والتجارى والأمنى بين إسرائيل ومحيطها العربى.ويشير هؤلاء إلى أن الإمارات أكثر من كونها مجرد دولة نفطية مهمة فى المنطقة، موضحين أنها تمثل قوة إقليمية ذات نفوذ سياسى وعسكرى واقتصادى متصاعد فى المنطقة، وهو ما تجلى فى تدخلها النشط فى الصراعات فى أماكن متعددة بالشرق الأوسط، وفى دعمها لدول «المعسكر السنى المعتدل»، خلال السنوات الأخيرة.كما يشيرون إلى أن الاتفاق سيعزز من التنسيق بين البلدين على المستوى الاستراتيجى، فى ظل اتفاقهما بشأن كبح النفوذ الإيرانى فى المنطقة، رغم اختلافهما فى الوسائل، فى ظل تفضيل أبوظبى خطوات دبلوماسية صامتة إزاء إيران، ورغبة إسرائيل فى العمل على المستويين السياسى والعسكرى ضد طهران.ويرى المراقبون فى إسرائيل أنه رغم الخلاف، فإنه يمكن للبلدين التعاون فى مجال التنسيق المعلوماتى بشأن الأعداء المشتركين، ما يعنى إمكانية تبادل معلومات مهمة حول الجماعات الإرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش» وغيرهما.