رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين في قضية انفجار مرفأ بيروت

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:50 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
منار أحمد
طباعة
أعلن مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى ستة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد المصدر بأن "القاضي فادي صوان استجوب اليوم المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما".

ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسئولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار.

وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفا على ذمة التحقيق.

وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبب بمقتل 181 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسببات الانفجار والمسئولين عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ 6 سنوات من دون تدابير وقاية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

تحويلات مرورية لتطوير طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي

مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى