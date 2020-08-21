إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين في قضية انفجار مرفأ بيروت

أعلن مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى ستة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.وأفاد المصدر بأن "القاضي فادي صوان استجوب اليوم المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما".ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسئولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار.وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفا على ذمة التحقيق.وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبب بمقتل 181 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسببات الانفجار والمسئولين عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ 6 سنوات من دون تدابير وقاية.