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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماسورة معدنية تقتل طفلا في الوادي الجديد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:35 م
مصرع طفل
مصرع طفل
محمد مهدي
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لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوط ماسورة معدنية على رأسه، في منطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة الطفل أحمد سعيد جودة، 11 عامًا، إثر سقوط ماسورة معدنية على رأسه وكان رفقة والده في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

جرى نقل جثمان الطفل لمستشفى الداخلة العام، والذي وصل إليه جثة هامدة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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