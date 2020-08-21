ماسورة معدنية تقتل طفلا في الوادي الجديد

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوط ماسورة معدنية على رأسه، في منطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.تبين وفاة الطفل أحمد سعيد جودة، 11 عامًا، إثر سقوط ماسورة معدنية على رأسه وكان رفقة والده في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.جرى نقل جثمان الطفل لمستشفى الداخلة العام، والذي وصل إليه جثة هامدة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.