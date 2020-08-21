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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:40 م
حسين فهمي
حسين فهمي
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الفنانة لبلبة واحدة من صاحبات الروح الحلوة على الشاشة، تميزت من صغرها بخفة الظل والروح أمام الكاميرات وخارجها، كانت بدايتها الفنية بعمر 5 سنوات وتنوعت أدوارها منذ الصغر، إلا أنها لم تتمتع بحظ كبير في الجانب العاطفي بعكس الجانب الفني. ففي حياة لبلبة قصة حب وحيدة كللت بالزواج ولم تكررها مرة أخرى.

كانت قصة الحب والزواج الوحيدة في حياة لبلبة من نصيب الفنان حسن يوسف، والتي لم تكن خلف الشاشة فقط وإنما أمامها أيضًا على الرغم من أن لبلبة كانت في عمر 17 عامًا.

في بداية الستينيات من القرن الماضي تعرف حسن يوسف على لبلبة وأعجب بها منذ النظرة الأولي ووقع في غرامها، وطلب منها الزواج وكان سر إعجابه بها هو حبها الشديد لوالدتها، فقد كانت في بعض الأحيان تعتذر عن السفر والمشاركة في أعمال كثيرة من أجل الاهتمام بها، وبعد عدة لقاءات كشفت له لبلبة عن أن والدتها تراها صغيرة، فقد كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وبالفعل حينما تقدم لخطبتها رفضت والدتها الزواج.

لم تقف لبلبة صامتة أمام رفض والدتها للزواج فهددت بالانتحار، بل ووصل الأمر إلى أن جمعت ملابسها وقررت أن تتم الزواج لتضطر والدتها إلى أن توافق على الأمر فقط.

وفي حفل الزفاف حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، منهم شادية وفريد شوقي وكثيرون واستمر الزواج سبع سنوات، ولكن أثناء تصويرها لفيلم "بنت بديعة" في عام 1972 كانت تقدم دور الراقصة "توحة"، وأضاف المخرج حسن الإمام للفيلم قُبلة بينها وبين حسين فهمي وحينما اتصلت لبلبة بزوجها حسن يوسف تخبره فرفض الأمر، ووضعها أمام خيار بين القبلة والطلاق لتنهي قبلتها مع حسين فهمي زواجًا دام سبع سنوات.

حاول الكثير من الأصدقاء إصلاح الأمور منهم المنتج سمير خفاجي، الذي أشركهما في مسرحية "قصة الحي الغربي" وخصص مشاهد رومانسية تجمع بينهما، لكن وقفت والدتها ضد الأمر ورفضت مساعي الصلح، كما أكد حسن يوسف في حوار سابق له، وعلى الرغم من زواج حسن يوسف من الممثلة شمس البارودي بعدها بفترة، إلا أن لبلبة لم تتزوج مرة أخرى كما أنها لم تنجب من حسن يوسف.

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