رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بعرض ابنته الرضيعة للبيع بـ60 ألف جنيه عبر الإنترنت

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:51 م
حبس متهم
حبس متهم
محمد عيسي
طباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لعرضه ابنته الرضيعة للبيع بـ60 ألف جنيه دون علم والدتها.

وانفردت "الدستور" بنشر تحقيقات نيابة العجوزة في القضية برئاسة المستشار جمال الجبلاوي بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وتم مواجهة المتهم بارتكابه جرائم الاتجار في البشر وتعريض حياة الطفلة للخطر؛ لمحاولته بيع ابنته الرضيعة البالغة من العمر ٤ أشهر نظير مبلغ ٦٠ ألف جنيه بالعجوزة.

كما أمر المستشار مهاب الصياد وكيل أول النيابة، بتسليم الطفلة لأمها عقب ورود رد المجلس القومي للأمومة والطفولة؛ لبحث الحالة الاجتماعية لوالدة الطفلة لتسليمها إليها.

ونجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات أثناء محاولته بيع نجلته الرضيعة عندما رصد ضباط الإدارة قيام شاب بعرض طفلة للبيع مقابل ٦٠ ألف جنيه على شبكة الإنترنت.

وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت تحريات الأجهزة الأمنية على صحة الواقعة، وأن شابًا يبلغ من العمر ٢٧ سنة، يرغب في بيع طفلة وتنكر ضباط الهجرة غير الشرعية في هيئة مشترين وتواصلوا مع المتهم وأبدوا رغبتهم في شراء الرضيعة، واتفقوا معه على التقابل بمنطقة العجوزة وألقى القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لظروفه المادية السيئة وبسؤال والدة الطفلة نفت علمها بالواقعة.

موضوعات متعلقة

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى