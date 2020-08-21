تجديد حبس المتهم بعرض ابنته الرضيعة للبيع بـ60 ألف جنيه عبر الإنترنت

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لعرضه ابنته الرضيعة للبيع بـ60 ألف جنيه دون علم والدتها.وانفردت "الدستور" بنشر تحقيقات نيابة العجوزة في القضية برئاسة المستشار جمال الجبلاوي بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وتم مواجهة المتهم بارتكابه جرائم الاتجار في البشر وتعريض حياة الطفلة للخطر؛ لمحاولته بيع ابنته الرضيعة البالغة من العمر ٤ أشهر نظير مبلغ ٦٠ ألف جنيه بالعجوزة.كما أمر المستشار مهاب الصياد وكيل أول النيابة، بتسليم الطفلة لأمها عقب ورود رد المجلس القومي للأمومة والطفولة؛ لبحث الحالة الاجتماعية لوالدة الطفلة لتسليمها إليها.ونجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات أثناء محاولته بيع نجلته الرضيعة عندما رصد ضباط الإدارة قيام شاب بعرض طفلة للبيع مقابل ٦٠ ألف جنيه على شبكة الإنترنت.وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت تحريات الأجهزة الأمنية على صحة الواقعة، وأن شابًا يبلغ من العمر ٢٧ سنة، يرغب في بيع طفلة وتنكر ضباط الهجرة غير الشرعية في هيئة مشترين وتواصلوا مع المتهم وأبدوا رغبتهم في شراء الرضيعة، واتفقوا معه على التقابل بمنطقة العجوزة وألقى القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لظروفه المادية السيئة وبسؤال والدة الطفلة نفت علمها بالواقعة.