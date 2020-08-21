«الصحة العالمية»: مصر أدارت أزمة كورونا بنجاح

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر أدارت أزمة فيروس كورونا بنجاح من خلال الاستراتيجيات والسياسات التي انتهجتها.وأشادت ممثلة المنظمة بدور الدكتورة هالة زايد، الريادي في مواجهة الفيروس، موجهة الشكر لها على دورها في تعزيز مفهوم الصحة للجميع وبالجميع من خلال مبادرات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتغطية الصحية الشاملة من خلال العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.ولفتت في بيان إلى أن مصر من أوائل الدول التي شاركت في تجربة التضامن الدولية لتوسيع التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا، مضيفة أنه سيصل فريق من الخبراء إلى مصر خلال الأيام القادمة، لدراسة وتقييم الوضع لتكون مصر من الدول المصنعة للقاحات؛ لتحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الخاصة بالفيروس.