المدير التنفيذي لـ«مايغلاش عليك»: المبادرة قابلة للمد أو التكرار (حوار)



شهدت مصر منذ فترة مبادرات رئاسية لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتقديم الدعم لكل فئات وشرائح المجتمع، ومؤخرا انطلقت مبادرة (مايغلاش عليك) لدعم المواطنين في شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.



ومن أجل مزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة حول الاستفسارات الخاصة بهذه المبادرة، التقت جريدة «الدستور» بالأستاذ محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي للمبادرة «مايغلاش عليك» في حوار مفتوح للإجابة على أهم الأسئلة المتعلقة بالمبادرة.



محمد عبدالفتاح

في البداية نود التطرق إلى فكرة المبادرة وأهدافها؟

الفكرة تعود لنوع من التشارك بين الحكومة وقطاع الصناعة والتجارة، لأنه في موسم الأكازيون يتم وضع خصم بقيمة معينة على السلع المعروضة فحسب، لكن في هذه المبادرة تكون الدولة شريك من خلال الاتفاق مع الصناع والتجار، ويتم التخفيض على قيمة المنتجات الخاصة بهم بنسة تصل لـ10 و20 و25 % وأحيانا لـ35 و40 حسب الحالات فهي غير ثابتة، ومن أهدافها أنها تفتح باب خير للمواطنين المصريين وتقدم رسائل مهمة جدا أولا للصانع المصري الذي تأثر في فترة كورونا وأدت لتقليل إنتاجه وبالتالي الدولة تمنحة رسالة وتطمئنه أنها تقف بجواره من إعادة فتح المصانع مرة آخرى وشراء خامات جديدة وتعيين عمالة جديدة وأعداد أكبر من العاملين وأيضا رسالة للتاجر بأن الحكومة تمنحه فرصة لزيادة المبيعات الخاصة به، والرسالة الأهم للمواطن وهو العنصر الرئيس المستهدف من هذه المبادرة.



هل الاستفادة من مبادرة «مايغلاش عليك» مقتصرة على المصريين فقط أم تشمل المقيمين؟

هذا الخصم يستفيد منه كل المقيمين على أرض مصر سواء إذا توفرت له القدرة الشرائية، لأن الهدف الأساسي هو تشغيل المصانع بكافة طاقتها الإنتاجية.



ما وضع حاملي البطاقات التموينية من الخصم المقدم من المبادرة، وهل يؤثر على الدعم الأساسي بالبطاقات؟

الخصم الآخر الذي حرصت الدولة على تقديمه للمواطن هو منح خصم إضافي لحاملي البطاقات التموينية بقيمة 10 % بحد أقصى 200 جنيه للفرد إذا كانت تحمل فردا واحدا، أما إذا كانت تحمل 4 أفراد فالحد الأقصى المقدم للبطاقة 100 جنيه وهذا الدعم ممنوح من الدولة لا يسترد وليس له أي علاقة أو تأثير على الدعم المقدم على البطاقات التموينية.

محمد عبدالفتاح

هل مدة المبادرة قابلة للمد والتكرار بعد انتهاء الـ3 أشهر؟

مدة المبادرة 3 شهور قابلة للمد أو التكرار، حيث سيتم تقييم المبادرة من حيث تحقيقها للأهداف المرجوة منها من قدرة الناس على شراء احتياجاتها وتنشيط حركة البيع للمصانع والتجار التي بناء عليه ستحدد القيادة العليا للدولة هل سيتم مدة فترة المبادرة أو تكرارها في وقت لاحق.



هل المبادرة تشمل جميع السلع أم هناك سلع محددة يشملها الدعم المقدم من خلالها؟

المبادرة تشمل جميع احتياجات البيت المصري من السلع المعمرة وغير المعمرة باستثناء فقط السلع الغذائية فتشمل الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ والملابس والموبليات ومستلزمات الأطفال والمنتجات الجلدية بشرط أن يكون منتج محلي الصنع لأن هدف المبادرة هو تسجيع الصناعة وليس الاستيراد لذا يستنثى السيارات المستوردة.

محمد عبدالفتاح



كيف يمكن للمواطن التعرف على أماكن المحلات والسلع المشاركة بالمبادرة؟

يمكن لأي مواطن الدخول على موقع دليل المستخدم لتعرف على جميع المصانع ووصل عددها لـ17 مصنعا والمحلات التي بلغت 1500 محلا مشارك في المبادرة بجميع المحافظات وعناوينها وأيضا نوعية السلع التي تشملها المبادرة وأسعار هذه السلع قبل الخصم وبعده ومن أجل التسهيل على المواطن لمعرفة هذه الأماكن والسلع بسهولة أكثر من خلال وجود البانر الخاص بالمبادرة على واجهة المحلات المشاركة وتمييز السلع المدرجة ضمن المبادرة من خلال استيكر يتم وضعه من صاحب المحل بالإلزام وحال وجود أي شكاوى من الإخلال من قبل الصناع والتجار على المواطن التواصل على الأرقام المخصصة من قبل جهاز حماية المستهلك لهذه المبادرة 15303 وأيضا 01000000329 وعلى الفور سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التاجر المخالف.

محمد عبدالفتاح