استكمال سور السكك الحديدية بشبين القناطر لمنع عبور المشاة

قام مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، برئاسة اللواء خالد المحمدى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر اليوم الجمعة، بأعمال رفع الأتربة المتراكمة بجوار خط السكة الحديد وأمام محكمة شبين تمهيدا لاستكمال السور؛ ليفصل بين السكة الحديد ومنع المشاة من العبور بهذا المكان.وأكد رئيس المركز والمدينة فى تصريحات صحفية، أن تطوير المكان يهدف إلى تحجيم الباعة الجائلين الذين يقومون بالافتراش بالبيع على خط السكة الحديد يوم السوق الأسبوعي للمدينة يوم الأحد من كل أسبوع.ولفت إلى أنه ما زال العمل مستمرا بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.