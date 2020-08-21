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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تنسيق قناة السويس» يستقبل طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة.. غدًا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:14 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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يبدأ غدًا السبت، مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس والموجود بصالة كلية الحقوق بالمجمع النظرى للكليات، باستقبال طلاب المرحلة الأولى من الشهادة الثانوية 2020، وفقا للحد الأدنى لدرجات المرحلة.

وأوضحت الدكتور ماجدة هرجس رئيس الجامعة، أن مكتب التنسيق يحتوي على أجهزة الكمبيوتر، وخدمة الإنترنت فائق السرعة، ويوجد مسئولون من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب لإدخال بياناتهم ورغباتهم، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات.

وأضافت: أن أعمال التنسيق تتم داخل الجامعة، باتباع كافة الإجراءات الوقائية، بارتداء الطلاب الكمامات، والتباعد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت هجرس أن الخدمة مستمرة يوميًّا من التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا تحت إشراف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق، وتبدأ المرحلة الأولى من 400 فأكثر بنسبة 97.60% شعبة علمي علوم، 387 درجة فأكثر بنسبة 94.40% علمي رياضة، أما الشعبة الأدبية 327 درجة فأكثر بنسبة 79.90%.
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

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