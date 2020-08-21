سيدة تطعم الحمام بالزمالك وتطالب بتحويلها منطقة مشاهدة طيور (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، فيديو لسيدة تطعم الحمام في منطقة الزمالك، ما جذب المزيد من الحمام حولها، وتشكيل مشهد مبهج.وقالت دينا ذو الفقار ناشطة في مجال حقوق الإنسان، والسيدة التي ظهرت في الفيديو، إنها تقوم بإطعام الطيور منذ سنتين، وانضم إليها بعض الأشخاص أيضا، مشيرة إلى أنها طلبت من وزارة البيئة بتحويلها منطقة مشاهدة حمام.وأضافت دينا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مفيش أجمل من مناطق الطيور، لحظات رائعة، وكأنهم على موعد عارفينه كل يوم، بينزلوا بسلام، والناس المارة بيستمتعوا بالمشهد".وأردفت: "إحساس بسلام كبير في المنطقة، سميناها منطقة السلام، وطلبت من وزارة البيئة نعمل منطقة مشاهدة طيور، خاصة إنه بيعدي عليها طيور مهاجرة، وتسكن الطيور أسفل كوبري 15 مايو، مشكلة بيوت جميلة".