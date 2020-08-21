رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سيدة تطعم الحمام بالزمالك وتطالب بتحويلها منطقة مشاهدة طيور (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:08 م
سيدة تطعم الحمام
سيدة تطعم الحمام بالزمالك
أحلام عبدالرحمن
طباعة
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، فيديو لسيدة تطعم الحمام في منطقة الزمالك، ما جذب المزيد من الحمام حولها، وتشكيل مشهد مبهج.

وقالت دينا ذو الفقار ناشطة في مجال حقوق الإنسان، والسيدة التي ظهرت في الفيديو، إنها تقوم بإطعام الطيور منذ سنتين، وانضم إليها بعض الأشخاص أيضا، مشيرة إلى أنها طلبت من وزارة البيئة بتحويلها منطقة مشاهدة حمام.

وأضافت دينا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مفيش أجمل من مناطق الطيور، لحظات رائعة، وكأنهم على موعد عارفينه كل يوم، بينزلوا بسلام، والناس المارة بيستمتعوا بالمشهد".

وأردفت: "إحساس بسلام كبير في المنطقة، سميناها منطقة السلام، وطلبت من وزارة البيئة نعمل منطقة مشاهدة طيور، خاصة إنه بيعدي عليها طيور مهاجرة، وتسكن الطيور أسفل كوبري 15 مايو، مشكلة بيوت جميلة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

تحويلات مرورية لتطوير طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

ركود وانهيار.. كيف أثرت كورونا على سوق السيارات؟

منوعات

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى

أمسية شعرية احتفالًا بالعام الهجرى الجديد بثقافة دمياط

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

إبراهيم عبدالمجيد ينتهى من «ممرات الخوف»