لبنان يغلق المساجد ويعلق الصلوات فى ضوء تفشى وباء كورونا

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، إغلاق جميع المساجد في عموم البلاد وتعليق الصلوات فيها أمام المصلين مؤقتا، ابتداء من مساء اليوم، مع إبقاء رفع الأذان، وذلك بناء على المعطيات الطبية التي استجدت بتفشي فيروس كورونا.وحذرت مديرية الأوقاف الإسلامية اللبنانية - في بيان لها اليوم - من خطورة التساهل في تنفيذ قرار تعليق صلوات الجماعة في المساجد، مطالبة بأن تؤدى الصلاة في المنازل حرصًا على صحة المصلين وسلامتهم استنادا للرخص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.ويشهد لبنان تفاقمًا يوميًا كبيرًا في أعداد المصابين بوباء كورونا على نحو اتخذت معه سلطات الدولة قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد، ابتداء من صباح الجمعة (اليوم) وحتى 7 سبتمبر المقبل، مع فرض منع التجول في الشوارع ما بين الـ 6 مساء وحتى الـ 6 فجرا، وذلك للحد من تفشي الوباء.