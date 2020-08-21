«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض





وأعلنت بعض شركات الإنتاج السينما عن تحويل بعض الروايات إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية للعرض لأول مرة، آخرها كان إعلان تحويل رواية "الباشا" للروائي والسيناريست سمير زكي لمسلسل تلفزيوني.. في السطور التالية نرصد أبرز الأعمال الأدبية المقرر تحويلها إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية:

مثلما تصدرت الأعمال الأدبية شاشات السينما في ستينات القرن الماضي، عادت السينما والدراما إلى نصوص المبدعين في مجال الأدب ليقدموا إلينا عددًا من النصوص فى الوقت الراهن تعرض عبر شاشات السينما والتليفزيون والمنصات الرقمية، بعد إنتاج مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للروائي إبراهيم عبد المجيد، حيث حقق نجاحا كبيرا على المنصات الرقمية.وأعلنت بعض شركات الإنتاج السينما عن تحويل بعض الروايات إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية للعرض لأول مرة، آخرها كان إعلان تحويل رواية "الباشا" للروائي والسيناريست سمير زكي لمسلسل تلفزيوني.. في السطور التالية نرصد أبرز الأعمال الأدبية المقرر تحويلها إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية:

الباشا



• "الباشا" مسلسل تليفزيوني عن نوبار باشا



أعلن الدكتور يكن جيزميجيان، رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمينية عن تحويل رواية "الباشا" لمسلسل تلفزيوني سيمنح الجمهور العربي فرصة هي الأولى من نوعها للتعرف على حقائق تاريخية حدثت خلال تأسيس دولة مصر الحديثة خاصمتها الدراما طويلا بسبب الاهتمام بالتاريخ المعاصر وحوادث القرن العشرين وليس القرن التاسع عشر.



اعتبر جيزميجيان أن رواية "الباشا" التي تدور حول قصة حياة القطب الأرمني نوبار باشا أول رئيس وزراء في مصر، فريدة من نوعها واعتمد مؤلفها سمير زكي على عشرات المصادر والمراجع النادرة في مجهود استمر قرابة 3 سنوات من أجل صياغة الفترة التي عاشها نوبار في معية محمد علي وأسرته وساهم خلالها في تأسيس العديد من أعمدة مصر الحديثة.



وكانت جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية قد أصدرت الرواية مؤخرا لتكون أول رواية تصدرها الجمعية بعد نحو 100 كتاب تاريخي وتوثيقي، وتوفرها للمهتمين بسعر التكلفة في إطار السعى لالقاء الضوء على العطاء الذي قدمته الشخصيات الأرمينية البارزة للمجتمعات العربية في القرن التاسع عشر بعد المذابح التي تعرضوا لها من الإحتلال العثماني والتي ما تزال تبعاتها تطارد الدولة التركية إلى الآن.



زكي صدرت له العديد من الروايات معظمها يدور في أجواء تاريخية مثل "كلوت بك" و"رجل ضد الله" و"البنك العثماني" و"مدام خياط". أعلن الدكتور يكن جيزميجيان، رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمينية عن تحويل رواية "الباشا" لمسلسل تلفزيوني سيمنح الجمهور العربي فرصة هي الأولى من نوعها للتعرف على حقائق تاريخية حدثت خلال تأسيس دولة مصر الحديثة خاصمتها الدراما طويلا بسبب الاهتمام بالتاريخ المعاصر وحوادث القرن العشرين وليس القرن التاسع عشر.اعتبر جيزميجيان أن رواية "الباشا" التي تدور حول قصة حياة القطب الأرمني نوبار باشا أول رئيس وزراء في مصر، فريدة من نوعها واعتمد مؤلفها سمير زكي على عشرات المصادر والمراجع النادرة في مجهود استمر قرابة 3 سنوات من أجل صياغة الفترة التي عاشها نوبار في معية محمد علي وأسرته وساهم خلالها في تأسيس العديد من أعمدة مصر الحديثة.وكانت جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية قد أصدرت الرواية مؤخرا لتكون أول رواية تصدرها الجمعية بعد نحو 100 كتاب تاريخي وتوثيقي، وتوفرها للمهتمين بسعر التكلفة في إطار السعى لالقاء الضوء على العطاء الذي قدمته الشخصيات الأرمينية البارزة للمجتمعات العربية في القرن التاسع عشر بعد المذابح التي تعرضوا لها من الإحتلال العثماني والتي ما تزال تبعاتها تطارد الدولة التركية إلى الآن.زكي صدرت له العديد من الروايات معظمها يدور في أجواء تاريخية مثل "كلوت بك" و"رجل ضد الله" و"البنك العثماني" و"مدام خياط".

أحمد أمين



• "ما وراء الطبيعة" على "نيفليكس"



أعلن الفنان أحمد أمين عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، اختياره من قبل Netflix للقيام ببطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، مجسدا شخصية الدكتور رفعت إسماعيل.



مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتى حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix فى الدراما المصرية.



يشار إلى أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" من إنتاج محمد حفظى، وكتابة وإخراج عمرو سلامة، وسيتم تصوير المسلسل الذى يلتزم بسلسلة الروايات الأصلية، فى مصر، الأمر الذى يعكس التزام Netflix بإنشاء محتوى مصرى أصلى للجمهور العالمى، وسيتم الإعلان عن قائمة الممثلين المشاركين فى المسلسل لاحقًا. أعلن الفنان أحمد أمين عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، اختياره من قبل Netflix للقيام ببطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، مجسدا شخصية الدكتور رفعت إسماعيل.مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتى حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix فى الدراما المصرية.يشار إلى أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" من إنتاج محمد حفظى، وكتابة وإخراج عمرو سلامة، وسيتم تصوير المسلسل الذى يلتزم بسلسلة الروايات الأصلية، فى مصر، الأمر الذى يعكس التزام Netflix بإنشاء محتوى مصرى أصلى للجمهور العالمى، وسيتم الإعلان عن قائمة الممثلين المشاركين فى المسلسل لاحقًا.

ثلاثية المماليك