«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:56 م
حسام الضمرانيطباعة
مثلما تصدرت الأعمال الأدبية شاشات السينما في ستينات القرن الماضي، عادت السينما والدراما إلى نصوص المبدعين في مجال الأدب ليقدموا إلينا عددًا من النصوص فى الوقت الراهن تعرض عبر شاشات السينما والتليفزيون والمنصات الرقمية، بعد إنتاج مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للروائي إبراهيم عبد المجيد، حيث حقق نجاحا كبيرا على المنصات الرقمية.
وأعلنت بعض شركات الإنتاج السينما عن تحويل بعض الروايات إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية للعرض لأول مرة، آخرها كان إعلان تحويل رواية "الباشا" للروائي والسيناريست سمير زكي لمسلسل تلفزيوني.. في السطور التالية نرصد أبرز الأعمال الأدبية المقرر تحويلها إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية:
وأعلنت بعض شركات الإنتاج السينما عن تحويل بعض الروايات إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية للعرض لأول مرة، آخرها كان إعلان تحويل رواية "الباشا" للروائي والسيناريست سمير زكي لمسلسل تلفزيوني.. في السطور التالية نرصد أبرز الأعمال الأدبية المقرر تحويلها إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية:
الباشا
• "الباشا" مسلسل تليفزيوني عن نوبار باشا
أعلن الدكتور يكن جيزميجيان، رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمينية عن تحويل رواية "الباشا" لمسلسل تلفزيوني سيمنح الجمهور العربي فرصة هي الأولى من نوعها للتعرف على حقائق تاريخية حدثت خلال تأسيس دولة مصر الحديثة خاصمتها الدراما طويلا بسبب الاهتمام بالتاريخ المعاصر وحوادث القرن العشرين وليس القرن التاسع عشر.
اعتبر جيزميجيان أن رواية "الباشا" التي تدور حول قصة حياة القطب الأرمني نوبار باشا أول رئيس وزراء في مصر، فريدة من نوعها واعتمد مؤلفها سمير زكي على عشرات المصادر والمراجع النادرة في مجهود استمر قرابة 3 سنوات من أجل صياغة الفترة التي عاشها نوبار في معية محمد علي وأسرته وساهم خلالها في تأسيس العديد من أعمدة مصر الحديثة.
وكانت جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية قد أصدرت الرواية مؤخرا لتكون أول رواية تصدرها الجمعية بعد نحو 100 كتاب تاريخي وتوثيقي، وتوفرها للمهتمين بسعر التكلفة في إطار السعى لالقاء الضوء على العطاء الذي قدمته الشخصيات الأرمينية البارزة للمجتمعات العربية في القرن التاسع عشر بعد المذابح التي تعرضوا لها من الإحتلال العثماني والتي ما تزال تبعاتها تطارد الدولة التركية إلى الآن.
زكي صدرت له العديد من الروايات معظمها يدور في أجواء تاريخية مثل "كلوت بك" و"رجل ضد الله" و"البنك العثماني" و"مدام خياط".
أحمد أمين
• "ما وراء الطبيعة" على "نيفليكس"
أعلن الفنان أحمد أمين عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، اختياره من قبل Netflix للقيام ببطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، مجسدا شخصية الدكتور رفعت إسماعيل.
مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتى حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix فى الدراما المصرية.
يشار إلى أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" من إنتاج محمد حفظى، وكتابة وإخراج عمرو سلامة، وسيتم تصوير المسلسل الذى يلتزم بسلسلة الروايات الأصلية، فى مصر، الأمر الذى يعكس التزام Netflix بإنشاء محتوى مصرى أصلى للجمهور العالمى، وسيتم الإعلان عن قائمة الممثلين المشاركين فى المسلسل لاحقًا.
ثلاثية المماليك
• "ثلاثية المماليك" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ
تعاقد المنتج المصري ممدوح سبع، مع الروائية المصرية الدكتورة ريم بسيوني، لتحويل روايتها الأخيرة "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020، من المجلس الأعلى للثقافة، إلى مسلسل درامي.
وتعد تلك الرواية، من الكتب الأكثر مبيعًا منذ صدورها عام 2018، وتتكون الرواية من 3 أجزاء مطبوعة في كتاب واحد تعتمد كلها على سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر وذبح طومان باي وتعليق رأسه على باب زويلة في القاهرة.
تعاقد المنتج المصري ممدوح سبع، مع الروائية المصرية الدكتورة ريم بسيوني، لتحويل روايتها الأخيرة "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020، من المجلس الأعلى للثقافة، إلى مسلسل درامي.
وتعد تلك الرواية، من الكتب الأكثر مبيعًا منذ صدورها عام 2018، وتتكون الرواية من 3 أجزاء مطبوعة في كتاب واحد تعتمد كلها على سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر وذبح طومان باي وتعليق رأسه على باب زويلة في القاهرة.