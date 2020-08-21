إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بكورنيش النيل في أسوان

أنهت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أعمال الإصلاح فى خط مياه الشرب الرئيسى بكورنيش النيل بأسوان، الذي تعرض للكسر المفاجئ صباح اليوم.كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد كلف العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف الميداني على عملية الإصلاح.ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا، بأنه تم بالفعل إنهاء أعمال الإصلاح فى الخط الرئيسي بقطر ١٢ بوصة بعد التشغيل التجريبى للتأكد من سلامة خط المياه، لافتًا إلى أنه تم تدفق مياه الشرب للمناطق المتأثرة وهي مناطق أبوالريش قبلى وصالح حرب والحصايا وأرض الجميلى، فيما تم استخدام المحابس الرئيسية لضمان استمرار تدفق المياه لباقي المناطق بوسط المدينة.وأوضح أيمن رضا، بأنه بالتوازي تم شفط تجمعات وتراكمات المياه من خلال عدد ٦ سيارات شفط وعدد ٢ سيارة مدمج تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى قيام إدارة مرور أسوان بتسهيل الحركة المرورية لضمان عدم حدوث أى اختناقات فى هذه المنطقة الحيوية، بالإضافة إلي الدفع بسيارات وفناطيس الشركة للمناطق المتضررة لتوفير مياه الشرب للمقيمين فيها.