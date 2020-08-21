5 طعون على نتائج انتخابات الشيوخ بالقليوبية
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:58 م
كتب صلاح حسنىطباعة
تقدم 5 من المرشحين المستقلين، لانتخابات الشيوخ 2020 بالقليوبية، بطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار الهيئة العليا للانتخابات، بعد إعلانها نتيجة انتخابات الجولة الأولى وفوز 5 مرشحين من حزب مستقبل وطن بالقليوبية.
وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل يومين، عن فوز كل من الآتية أسماؤهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية:
1- الدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهرة السيد حجازي.
2- سمير محمد البيومي.
3- مصطفي سعيد أمين الشهير بـ مصطفى الطرباني.
4- الدكتور نصيف حفناوي العفيفي.
5- مصطفي بيومي محمد والشهير بمصطفى النفيلي.
وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل يومين، عن فوز كل من الآتية أسماؤهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية:
1- الدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهرة السيد حجازي.
2- سمير محمد البيومي.
3- مصطفي سعيد أمين الشهير بـ مصطفى الطرباني.
4- الدكتور نصيف حفناوي العفيفي.
5- مصطفي بيومي محمد والشهير بمصطفى النفيلي.