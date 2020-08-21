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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستماع لأقوال العاملين فى غرق العوامة «جولدز جيم» بالعجوزة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:08 م
نيابة
نيابة
ندى حمدي
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تواصل نيابة شمال الجيزة، اليوم الجمعة، تحقيقاتها في غرق العوامة "جولدز جيم" بكورنيش العجوزة.

وتبين خلال التحقيقات أنه أثناء إجراء ملاكها عدة إصلاحات بها عقب أشهر من تعرضها لحريق هائل أسفر عن مصرع عاملة مساج، مالت العوامة على أحد جانبيها، وغرقت ثلاثة أرباعها في المياه، وتمكن العمال من الخروج دون إصابات أو وفيات.

وكانت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة كشفت عن أن العوامة متوقفة عن العمل بأمر من مديرية أمن الجيزة وشرطة المسطحات المائية لحين تصليحها واستيفائها الشروط اللازمة لإعادة تشغيلها خاصة أن الطابق الأرضي بها يتضمن صالة حديد وبار وكافيهات.

يشار إلى أن العوامة السياحية "جولدز جيم"، غرقت مساء أمس الخميس، بعد تسرب المياه إلى داخلها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، وإنقاذ العاملين بالداخل.

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