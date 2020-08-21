كيفية التسجيل على بوابة الحكومة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:00 م
إسراء جمالطباعة
يقدم لكم «الدستور» كيفية التسجيل على بوابة الحكومة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول غدًا السبت، تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2682020، وفقا للحد الأدنى التالي:
- الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر، وعددهم 30855 طالب وطالبة.
- الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر وعددهم 16665 طالب وطالبة.
- الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثروعددهم 102165 طالب وطالبة.
ومن المقرر قبول 149685 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020.
لذا ننشر الارشادات ومواعيد وكيفية تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني شبكة الانترنت، كما أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.
مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني من هنا
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-
قواعد هامة لترتيب رغبات الطالب:
• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
• يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
• يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به
- الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر، وعددهم 30855 طالب وطالبة.
- الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر وعددهم 16665 طالب وطالبة.
- الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثروعددهم 102165 طالب وطالبة.
ومن المقرر قبول 149685 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020.
لذا ننشر الارشادات ومواعيد وكيفية تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني شبكة الانترنت، كما أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كيفية التسجيل على بوابة الحكومة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهدتعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:
سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.
مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
الخطوات يجب أن يتبعها الطالب خلال التسجيل
• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني من هنا
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-
قواعد هامة لترتيب رغبات الطالب:
• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
• يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
• يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به