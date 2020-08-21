رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء وضع القطع الأثرية داخل الفتارين بمتحف المركبات الملكية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:08 م
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
طباعة
انتهى قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار من أعمال تجهيز، ووضع عدد من القطع الأثرية داخل الفتارين لإثراء سيناريو العرض المتحفي به.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات للافتتاح الوشيك لمتحف المركبات الملكية.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن جميع الأعمال تتم على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المحدد وافتتاح المتحف للجمهور والاستمتاع بما يضمه من قطع أثرية نادرة ومميزة توضح وسائل التنقل المختلفة التي كان يستخدمها ملوك وحكام هذه الفترة، بالإضافة إلى العربات التي كانت تستخدم في العديد من المناسبات الرسمية.

وتم الانتهاء من وضع عدد من القطع الأثرية بداخل فتارين العرض، منها النياشين الخاصة بالخديوي إسماعيل ونيشان الزراعة الذي تم صناعتهم من الذهب والفضة والمينا الملونة، وميدالية لاتحاد الفروسية المصري المصنوع من الذهب.

وأضاف الأستاذ احمد الصباغ مدير عام المتحف، أن القطع تضمنت أيضا تمثال من المعدن للاعب البولو على قاعدة من الخشب الزان، وتمثال صغير من البرونز لحصانين، وعدد من التماثيل المصنوعة من البورسلين الملون، وعدد من السروج العسكرية التي كانت تستعمل في عهد الدولة العثمانية، وسروج أخرى خاصة بالأطفال والسيدات مصنوعة من الجلد والنسيج والمعدن.. بالاضافة إلى ملابس سائق العربة الآلاي، ودومو آلاي وهو الفارس الذي يمتطى الجواد على الجانب الأيسر في المركبات الرسمية، وملابس دليل آلاي.

وفي السياق، أضاف الأستاذ أحمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، أنه تم الانتهاء من كتابة البطاقات الشارحة لجميع القطع الأثرية باستخدام طريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، ووضع خريطة شارحة لقاعات المتحف عند المدخل.

كما تم الانتهاء من تحديد ووضع الممرات الممهدة والمنحدرات لسهولة الصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وسيتم وضع لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة طبقا للمواصفات العالمية.

يذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.

وأنشأ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩) ويعتبر المتحف من أندر المتاحف، حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

موضوعات متعلقة

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

وزير داخلية الوفاق: دعم مصر السبب لإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

ركود وانهيار.. كيف أثرت كورونا على سوق السيارات؟

منوعات

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية احتفالًا بالعام الهجرى الجديد بثقافة دمياط

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

إبراهيم عبدالمجيد ينتهى من «ممرات الخوف»

«مقتنياته تتخطى الـ170 مليار دولار».. 32 عامًا من إغلاق «متحف الجزيرة»