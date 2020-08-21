الاتصالات: 98.8 % من الأسر تمتلك محمولًا و90.8 % يستخدمون «السوشيال ميديا»

بلغت نسبة الأسر التي تمتلك تليفونا محمولا 98.8%، بينما بلغت نسبة التي لديها تليفون أرضي نحو 27.6 % في حين وصلت نسبة التي تمتلك حاسبا آليا 64 %، وبلغت نسبة التي تستخدم الإنترنت نحو 60.09 %، وأخيرا نسبة التي لديها نفاذ للإنترنت من المنزل نحو 59.9 %، جاء ذلك وفق تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للربع الأول «يناير – مارس 2020».وقال التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه إن نسبة الأسر التي تتصل بالإنترنت في المنزل بواسطة التليفون الأرضي بلغت 49.2% مقابل نحو 46.9 % من التي تستخدم الإنترنت من خلال USB مودم، في حين بلغت نسبة الأسر المستخدمة للإنترنت من المنزل في الحضر 68.2 % مقابل 49.5 % نسبة المستخدمة للإنترنت في الريف.وأشار التقرير إلى أن نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمون الحاسب الآلي بلغت 56.7 % تلتها نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت 57.3 % في حين بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول 99.4 %، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون أجهزة تليفون المحمول 99.1 % وكانت في المرتبة الأخيرة امتلاك أجهزة التليفون المحمول الذكية بنسبة 53.7 %.وأكد التقرير أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الإنترنت من المنزل نحو 95 %، بينما عن طريق الجيران والأصدقاء نحو 53.9 % في حين كانت نسبة من يستخدمونه في الجهات التعليمية 25.2 % وكانت المرتبة الأخيرة نسبة الذين يستخدمونه في مقر العمل ومقاهي الإنترنت 13% و8.9 % على التوالي.وقال التقرير إن نسبة أفراد الأسر التي تستخدم الإنترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني بلغت نحو 93.9 %، بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الإنترنت في الاتصال بآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر نحو 90.8 %، يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31 % خلال أزمة كورونا المستجد، ثم نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات بنحو 38.1 %، وأخيرا للحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال الموقع الإلكتروني 31.1 %.وأوضح التقرير أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الإنترنت بشكل يومي بلغت 69.6 % بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الإنترنت بشكل أسبوعي 21.8 %، في حين بلغت نسبة أفراد الأسر الذين يستخدمون الإنترنت بشكل غير منتظم نحو 8.6 %.وأشار التقرير إلى أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم المحمول في اتصال واستقبال المكالمات بلغت نحو 99.4 %، بينما بلغت نسبة الذين يستخدمونه في إرسال واستقبال الرسائل القصيرة 57.4 % في حين بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمونه في الدخول على الإنترنت نحو 48.1 %.وقال التقرير إن نسبة الأسر التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عبر التليفون المحمول بلغت نحو 89 %، بينما بلغت نسبة من يستخدمونه لإجراء مكالمات صوتية عبر الإنترنت عن طريق «فايبر وواتس آب وسكايب» 53 % يليها تحميل النغمات والألعاب 55 % و36 %؛ لإجراء محادثات كتابية «فايبر وماسنجر وواتس آب» وأخيرا تحميل تطبيقات بنسبة 14 %.وأضاف التقرير أن نسبة الذكور مستخدمي الحاسب الآلي بلغت 59.3 % مقابل 54.1 % للإناث في حين بلغ أعداد المتدربين ببرنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات يوليو – سبتمبر 2019 نحو 992 خريجا شملت 447 في مجال تطوير واجهة المستخدم و24 في ادارة النظم و25 في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول و26 في تصميم واجهات المستخدم و28 في توكيد الجودة، واختبار البرمجيات و58 في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر و89 تطوير تطبيقات الويب و195 مجالات آخرى.