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محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تفرض حظر التجول فى بلدتين لوقف كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:16 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، اليوم الجمعة، إن تونس ستفرض حظرا للتجول من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارًا من اليوم في بلدتين جنوبي البلاد للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وتسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى مواجهة الموجة الثانية للفيروس منذ أن أعادت فتح حدودها في 27 يونيو في إطار خطوات لتخفيف الإغلاق وإنعاش الاقتصاد وخاصة صناعة السياحة الحيوية.
لكن منذ ذلك الحين، سجلت تونس عودة كبيرة للعدوى، تجاوزت 100 حالة في اليوم خلال الأسبوعين الماضيين، ويستمر حظر التجول في بلدتي الحامة والحامة الغربية حتى 27 أغسطس.
وقالت الحكومة التي أعلنت 2543 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 63 حالة وفاة، إنها لن تغلق الاقتصاد مرة أخرى لأن الخسائر الناجمة عن الإغلاق كانت فادحة.
وبحسب وكالة الإحصاء الرسمية، انكمش الاقتصاد المعتمد على السياحة بنسبة 21.6 في المئة في الربع الثاني من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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