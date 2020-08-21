الاحتفال بعيد رحيل الأرشيدياكون حبيب جرجس

وأقيم بهذه المناسبة أيضًا القداس الإلهي بكنيسة العذراء بمنطقة مهمشة، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، حيث يوجد بها المزار الذي يحوي جسد القديس وبعض من مقتنياته.وترأس صلاة القداس الإلهي الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وبعض الشمامسة، دون حضور شعبي لتجنب التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، وعقب انتهاء القداس توجه الحضور إلى المزار لنوال بركة القديس صاحب الذكرى.جدير بالذكر أنه رحل الأرشيدياكون حبيب جرجس عشية عيد السيدة العذراء عام ١٩٥١ م عن عمر ناهز ٧٥ سنة، حيث ولد عام ١٨٧٦ م وكرس حياته للنهوض بالتعليم الكنسي، حيث أنشأ العديد من الجمعيات وشجع الجمعيات التي كانت قائمة وقتها على التعليم والخدمة، وأسس مدارس الأحد عام 1918 وأخرج للكنيسة جيلًا من الخدام المتعلمين قادوا الكنيسة من بعده.