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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الاحتفال بعيد رحيل الأرشيدياكون حبيب جرجس

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:07 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعشية عيد نياحة الرائد والمعلم القديس حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، وقائد النهضة التعليمية بالكنيسة القبطية في النصف الأول من القرن العشرين.

وأقيم بهذه المناسبة أيضًا القداس الإلهي بكنيسة العذراء بمنطقة مهمشة، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، حيث يوجد بها المزار الذي يحوي جسد القديس وبعض من مقتنياته.

وترأس صلاة القداس الإلهي الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وبعض الشمامسة، دون حضور شعبي لتجنب التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، وعقب انتهاء القداس توجه الحضور إلى المزار لنوال بركة القديس صاحب الذكرى.

جدير بالذكر أنه رحل الأرشيدياكون حبيب جرجس عشية عيد السيدة العذراء عام ١٩٥١ م عن عمر ناهز ٧٥ سنة، حيث ولد عام ١٨٧٦ م وكرس حياته للنهوض بالتعليم الكنسي، حيث أنشأ العديد من الجمعيات وشجع الجمعيات التي كانت قائمة وقتها على التعليم والخدمة، وأسس مدارس الأحد عام 1918 وأخرج للكنيسة جيلًا من الخدام المتعلمين قادوا الكنيسة من بعده.

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