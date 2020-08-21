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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشنوق وعارٍ ومعلق على شجرة.. مقتل طفل بطريقة بشعة فى المنوفية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:11 م
الطفل المشنوق
الطفل المشنوق
ولاء القاضى
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عُثر على طفل مقتولا بطريقة بشعة تقشعر لها الأبدان بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث وُجِدَ  مشنوقا ومجردا من ملابسه ومكبلا بأشرطة لاصقة ومعلقا بشجرة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية بإبلاغ شرطة قويسنا بالعثور على الطفل أحمد إبراهيم العزاوي، ١٤ سنة، ومقيم بقرية طه شبرا عزبة أبومصطفى، التابعة لمركز قويسنا مقتولا شنقا ومعلقا بشجرة بعد أن جرده القاتل من ملابسه.

وترجع أحداث الواقعة إلى أمس، حيث طلب والد الطفل منه الذهاب إلى الحقل حتى يقوم بسقي المواشي الخاصة بهم، وعندما حضر والده إلى الحقل وجده بأرض زراعية مجاورة معلقا فوق شجرة وعاريا من ملابسه، وتم تبليغ قسم الشرطة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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