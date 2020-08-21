مشنوق وعارٍ ومعلق على شجرة.. مقتل طفل بطريقة بشعة فى المنوفية

عُثر على طفل مقتولا بطريقة بشعة تقشعر لها الأبدان بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث وُجِدَ مشنوقا ومجردا من ملابسه ومكبلا بأشرطة لاصقة ومعلقا بشجرة.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية بإبلاغ شرطة قويسنا بالعثور على الطفل أحمد إبراهيم العزاوي، ١٤ سنة، ومقيم بقرية طه شبرا عزبة أبومصطفى، التابعة لمركز قويسنا مقتولا شنقا ومعلقا بشجرة بعد أن جرده القاتل من ملابسه.وترجع أحداث الواقعة إلى أمس، حيث طلب والد الطفل منه الذهاب إلى الحقل حتى يقوم بسقي المواشي الخاصة بهم، وعندما حضر والده إلى الحقل وجده بأرض زراعية مجاورة معلقا فوق شجرة وعاريا من ملابسه، وتم تبليغ قسم الشرطة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.