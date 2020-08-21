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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام الحسينى ينتهى من تصوير كليب «صحاب أونطة» لـ حكيم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:18 م
المخرج حسام الحسيني
المخرج حسام الحسيني
حسين الجندي
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انتهى المخرج حسام الحسيني، من تصوير كليب أغنية "صحاب أونطة" للنجم الشعبي حكيم.

ويعكف الحسيني، خلال الأيام الحالية، لمحاولة الانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بالكليب، استعدادا لطرح الكليب نهاية الشهر الجاري على يوتيوب.

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى في العالم، منهم الموزع كوينسي جونز، مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل وستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.

بينما كان آخر أعمال المخرج حسام الحسيني، كليب "تيك توك" مع الفنان محمد رمضان، والذي طرحه خلال الفترة الماضية.

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