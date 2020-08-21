«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

وجه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، الشكر للرئيس السيسي بشكل خاص، وكل الدول التي رحبت ببيان وقف إطلاق النار بشكل عام.وقال السراج، عبر "تويتر": "أشكر السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكل الدول التي باركت ورحبت ببيان رئيس المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا".وأعلنت حكومة الوفاق الليبية "المنتهية ولايتها"، اليوم، عن وقفها إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، ودعت لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.وقبل دقائق، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة.وكانت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، قد أعلنت اليوم الجمعة، ترحيبها بالبيان الصادر عن حكومة الوفاق، الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، حسبما نقلت قناة ليبيا 24.