اليونان: التفاوض مع تركيا مرهون بوقف الاستفزازات

أعلنت مصادر حكومية يونانية، اليوم الجمعة، أن العودة للتفاوض مع أنقرة مرهون بوقف الاستفزازات، وفق ما ذكرت قناة العربية.وكانت المصادر الرسمية اليونانية، أعلنت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل.وطالبت اليونان من تركيا خلال الفترة الماضية، بسحب سفينة تنقيب تقوم حاليا بمهمة في منطقة تقع بين جزيرة كريت جنوب اليونان وقبرص وقبالة مدينة أنطاليا التركية؛ تسببت بخلاف متصاعد بين البلدين حول الحقوق البحرية.وأكدت أثينا أنها ستدافع عن سيادتها داعية إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لتسوية الأزمة.