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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمينة خليل: سعيدة بردود الفعل حول «توأم روحى»

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:07 م
أمينة خليل
أمينة خليل
حسين الجندي
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عبرت النجمة أمينة خليل عن سعادتها بالإشادات النقدية للفيلم السينمائي الجديد "توأم روحي"، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يتم عرض الفيلم منذ فبراير الماضي، ولكن نظرًا للظروف الخاصة بانتشار فيروس كورونا تأجل عرضه.

وأشارت "أمينة" في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنها كانت تنتظر اللحظة التي يعرض فيها الفيلم، مؤكدة أنه فيلم يستحق المشاهدة لأنه مختلف وقام مخرجه عثمان أبولبن بتقديم رؤية فنية مبدعة، لافتة إلى أن أماني التونسي المؤلفة "عاملة شغل رائع".

وأضافت أنها تتمنى أن يذهب الجمهور لمشاهدة الفيلم، موجهة الشكر إلى المنتج أحمد السبكي على دعمه للعمل، مشيرة إلى أنها تتمنى العمل معه في أفلام أكثر.

فيلم "توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

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