الليلة.. بدء «الطريق إلى المليون» أحدث عروض مسرح مصر

يعرض مساء اليوم الجمعة مسرحية "الطريق إلى المليون" في تمام الثامنة مساءً، والتي تعتبر أحدث عروض "مسرح مصر".تدور أحداث مسرحية "الطريق إلي المليون"، في إطار كوميدي حول ثلاثة أصدقاء يُحاولون سرقة أحد محال المجوهرات، ويكتشفون فجأة أنهم اقتحموا قسم شرطة مما يُسبب لهم كثيرا من المشاكل ويفجر مواقف كوميدية ضاحكة.يشارك في بطولة العرض نجوم الكوميديا، علي ربيع، مُصطفى خاطر، دينا محسن "ويزو"، محمد أسامة "أس أس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، بيشوي طاهر، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.تُعرض "الطريق إلي المليون" على قناة "MBC مصر" الجمعة 21 أغسطس 2020 الساعة 8:00 مساءً.