انخفاض ملموس بعدد الإصابات بكورونا في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لليوم الجمعة، حيث شهدت البلاد انخفاضًا ملموسًا.حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، رصد 1213 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 1287 إصابة أمس الخميس.وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة إلى 305186 حالة مؤكدة، بزيادة 1213 إصابة عن المسجلة أمس.وتم تسجيل 1591 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 277067 حالة (91% من إجمالي الإصابات المسجلة.وأعلنت الوزارة تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 3580 حالة وفاة. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 24539 حالة، منها 1675 حالة حرجة.