رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض ملموس بعدد الإصابات بكورونا في السعودية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:20 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
منار أحمد
طباعة
أعلنت المملكة العربية السعودية، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لليوم الجمعة، حيث شهدت البلاد انخفاضًا ملموسًا.

حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، رصد 1213 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 1287 إصابة أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة إلى 305186 حالة مؤكدة، بزيادة 1213 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 1591 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 277067 حالة (91% من إجمالي الإصابات المسجلة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 3580 حالة وفاة. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 24539 حالة، منها 1675 حالة حرجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

السيسى يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية احتفالًا بالعام الهجرى الجديد بثقافة دمياط

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

إبراهيم عبدالمجيد ينتهى من «ممرات الخوف»

«مقتنياته تتخطى الـ170 مليار دولار».. 32 عامًا من إغلاق «متحف الجزيرة»