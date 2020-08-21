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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسالة شكر من رئيس البرلمان الليبي للرئيس السيسي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:58 م
السيسي
السيسي
عبير سليم
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أرسل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده في حلحلة الأزمة الليبية.

وجاء نص الرسالة الذي وصل لـ«الدستور» نسخة منه: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لمن دواعي سروري أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية».

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية «المنتهية ولايتها»، ظهر اليوم الجمعة، عن وقفها إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، ودعت لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويسهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.

كما أعرب «صالح» عن تطلعه لوقف للنار يحول سرت مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، لافتا إلى أنه يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد البدء من مدينة سرت وتأمينها من قوة شرطية من عموم البلاد.

وأكد الالتزام باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي، قائلا: لن يتم التصرف بإيرادات النفط قبل تسوية سياسية وفق مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة وبضمانة أممية.

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