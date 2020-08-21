«الشعب الجمهوري»: مبادرة «الوفاق» تتوافق مع رؤية مصر لحل الأزمة الليبية

أكد حزب الشعب الجمهوري، أن مطالبة المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي، في بيانين لهما صباح اليوم الجمعة، جميع الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار، خطوة صحيحة في طريق حل الأزمة الليبية بالتفاوض بين الأشقاء الليبيين، دون أي تدخل خارجي.وذكر الحزب في بيانه أن هذه الخطوة هي تأكيد على صحة موقف مصر من الأزمة منذ البداية حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن مبادرة حكومة الوفاق اليوم بوقف إطلاق النار في عموم ليبيا جاءت انتصارًا للرؤية المصرية في ملف الأزمة الليبية والمتمثلة في إعلان القاهرة للحل السلمي في ليبيا.وأثنى الحزب على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرات وقف إطلاق النار بعموم ليبيا، موضحا أن تأييد الرئيس لهذه المبادرة هو تأكيد حرص الدولة المصرية على مصلحة الشعب الليبي، واستقرار ليبيا وأمان شعبها.