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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسسة النفط الليبية تدعو لإخلاء منشآتها من التواجد العسكري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:15 م
المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط
وكالات
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رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة، بمقترحات وقف إطلاق النار، ورفع حصار استمر سبعة أشهر على منشآت النفط ووضع الإيرادات في حساب مصرفي خاص حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.

وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط في بيان: "تجدد المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط".

وقالت المؤسسة التي مقرها طرابلس أيضا إنها "تقوم ببذل جميع الجهود الممكنة لتأمين سفينة لتقوم بتفريغ خزانات المكثفات" في شرق ليبيا، وذلك بعد أن قالت السلطات إنها ستسمح بشحن منتجات النفط والغاز لتخفيف حدة أزمة إمدادات الكهرباء.

ويأتي هذا عقب إعلان كل من المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي وقف إطلاق النار فى جميع الأراضي الليبية، ووقف جميع العمليات العسكرية.

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