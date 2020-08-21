موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. وكيفية الاستعلام عنها فور ظهورها

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020





في سياق منفصل، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 20192020، والتي تنطلق السبت الموافق 22 أغسطس 2020.

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني إن النتيجة ستظهر في آخر أغسطس الجاري أو أول سبتمبر المقبل، وأشار إلى أن النتيجة سيتم إعلانها عّن طريق رابط ستعلنه وزارة التربية والتعليم من خلال بيان رسمي تصدره الأيام القليلة المقبلة.في سياق منفصل، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 20192020، والتي تنطلق السبت الموافق 22 أغسطس 2020. وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم فإن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب وطالبة. وعدد لجان السير يبلغ 351 لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني. ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قواعد ترصد "الدستور" أبرزها وهي: ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قواعد ترصد "الدستور" أبرزها وهي:



١- تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.



٢- أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.



٣- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.



٤- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.





٥- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.



وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة إن الامتحانات ستبدأ غدا بمادة اللغة العربية، مشيرا إلى أن مستوى الامتحان في الدور الثاني سيكون نفس مستوى الامتحان في الدور الأول ومن يخوض الامتحانات بالدرجة الفعلية هم الطلاب المصابون بفيروس كورونا وقد قدموا أوراق وتقارير صحية تدل على ذلك.





وأشار حجازي إلى أنه سيتابع العملية الامتحانية من خلال جولات للجان ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية ومعاقبة من يهمل في تنفيذيها داخل اللجان.