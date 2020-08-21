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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يجتمع مع رؤساء لجان الثانوية الدور الثانى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:03 م
محمد عبدالله
محمد عبدالله
الفيوم - زينب علاء
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عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ظهر اليوم الجمعة، اجتماعًا بمسرح المديرية، مع رؤساء لجان الثانوية العامة الدور الثاني، بحضور مديري عموم ديوان المديرية وشئون الطلبة والامتحانات والتعليم الثانوي، ومديري الإدارات التعليمية وفريق العمل بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة والعلاقات العامة بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بكل صوره والتصدي بكل حزم للغش، وشدد على وضع جدول الامتحان والتعليمات الامتحانية في أماكن واضحة باللجنة، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.

وطالب وكيل الوزارة رؤساء اللجان بضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وعدم افتعال المشكلات معهم وسرعة حل المشكلات التي تواجههم، والتواصل السريع مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية فورا في حالة حدوث أي مشكلة.

كما أشار عبدالله إلى ضرورة الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على انضباط اللجان، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميًا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد الاجتماعي المباشر، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة حتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب أثناء دخول اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع اختتم وكيل الوزارة تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة التكاتف والتعاون من أجل راحة الطلاب وحمايتهم، باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والمحافظة عليها وتمني التوفيق للجميع، كما تقدم بالشكر لجميع الحضور من رؤساء اللجان، وأكد لهم أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، مع حتمية الالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط.
محمد عبدالله
محمد عبدالله

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