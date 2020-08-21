رئيس مجلس النواب العراقي يقدم العزاء في شيخ «الكسنزانية» (صور)

استقبل الشيخ شمس الدين محمد نهروالكسنزان، شيخ الطريقة الكسنزانية الجديد في ديوان الطريقة الكسنزانية ببلدة السليمانية بالعراق، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لتقديم واجب العزاء في الشيخ محمد المحمد الكسنزان الحسيني شيخ الطريقة.وتم استقبال "الحلبوسي" في التكية الكسنزانية، حيث استقبال كبار الزوار والمسئولين العراقيين لتقديم التعازي في الشيخ المنتقل الذي يتزعم أكبر طريقة صوفية سنية في العراق والعالم الإسلامي.وأكد رئيس مجلس النواب العراقي على الدور الكبير الذي لعبه الشيخ محمد الكسنزان في نشر الفكر الإسلامي الوسطي في العراق والعالم، والتصدي بشدة لأصحاب الفكر المنحرف والشاذ وذلك من خلال كتبه ومؤلفاته التي أثرت المكتبة الإسلامية على مدى الأيام والأزمنة.ورحب الشيخ نهرو الكسنزان شيخ الطريقة الجديد بزيارة الحلبوسي، حيث أكد على مدى التعاون الذي كان يقوم به الفقيد مع كافة المسئولين في الدولة لخدمة العراق وشعبه.