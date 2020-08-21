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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو لحوار شامل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:44 م
مشعل بن فهم السلمي
مشعل بن فهم السلمي
عبير سليم
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رحب مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعيا كافة الأطراف الليبية إلى حوار سياسي شامل.

وقال السلمي في بيان اليوم الجمعة: «نرحب بالبيانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بوقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في الأراضي الليبية، تمهيدًا لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية في دولة ليبيا».

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل، باعتباره السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.

وأكد أن نجاح هذا الحوار يتطلب وجود إرادة سياسية وطنية لدى الأطراف الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية والتي تهدف إلى إذكاء الصراع والاستحواذ على ثروات الشعب الليبي الشقيق، فضلًا عن ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة واستعادة سلطة الدولة والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن دعم البرلمان العربي التام للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في ليبيا ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

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