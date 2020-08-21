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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثانى للثانوية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:53 م
محمد هاني
محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم، الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 التي ستبدأ غدًا وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

ويؤدي امتحان اللغة العربية غدًا السبت، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 23 أغسطس، وهو أيضًا موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتاوزوا تلك المواد.

فيما سيؤدي الطلاب يوم الإثنين 24 أغسطس الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" شعبة الرياضيات، مادتي الفيزياء والتاريخ يومي الأربعاء 26 أغسطس، واللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 27 أغسطس، ومادتي الكيمياء والجغرافيا يوم 29 أغسطس، ومادة الديناميكا يوم 30 أغسطس، ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" يوم 31 أغسطس، على أن تختتم الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر بامتحانات الأحياء، الفلسفة والمنطق، الاستاتيكا.

وأكدت سهام يوسف، وكيلة الوزارة،أنه تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادًا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة إلى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.

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