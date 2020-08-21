الخارجية الألمانية ترحب بإعلان وقف النار فى ليبيا

أعربت الخارجية الألمانية عن ترحيبها «بشكل حار» بإعلان وقف النار في ليبيا، داعية الأطراف المتورطة فى النزاع الليبي لدعم وقف النار، وفقًا لقناة «العربية» الاخبارية.وأكدت الخارجية الألمانية، أنه على اللجنة 5 + 5 تنفيذ إعلان وقف النار في ليبيا، مشيرة إلى أن قرار رفع الحظر النفطي سيعطي الليبيين أملًا جديدًا، وأن إعلان وقف النار تطور مهم باتجاه الحل.وأعلنت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، عن وقف إطلاق النار، داعيين إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، بعد استئناف المفاوضات برعاية أممية، أبدت عدة أطراف دولية ترحيبها بتلك الخطوة، معتبرة أنها تشكل تقدمًا نحو تسوية الخلافات والصراعات في البلاد.وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بتغريدة على حسابها على «تويتر»: «نرحب ببيانات البعثة الأممية لدى ليبيا، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، باعتبارها خطوات مهمة لجميع الليبيين».