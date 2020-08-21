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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الفيوم» يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد 2021

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:51 م
تعليم الفيوم
تعليم الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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اجتمع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي مركز المعلومات وشئون العاملين ومديري المراحل واللامركزية وأمن المديرية والتعليم الخاص والتطوير التكنولوجي والتعليم الفني والشئون القانونية والمتابعة والتربية الخاصة، بحضور مديري عموم ديوان المديرية.

وتمت مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021-2020م وتطوير العمل الإداري بقسم شئون العاملين وقسم الشئون القانونية بالمديرية والإدارات التعليمية وميكنة السجلات والتقارير وتفعيل خدمة الشباك الواحد ودهان أسوار المدارس وصيانة دورات المياه وتطهير خزانات المياه.

أكد وكيل تعليم الفيوم - في بيان اليوم الجمعة - على ضرورة متابعة تأمين المدارس ومتابعة أعمال الصيانة وطفايات الحريق والتأكد من سلامة توصيلات الكهرباء ونظافة المدارس وتجهيزها خلال الفترة القادمة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى مراجعة البيانات المسجلة على الحكومة الإلكترونية للطلاب بجميع المراحل على مستوى المدارس، وكذلك مراجعة تسجيل كل التحويلات بين المدارس.

وأكد حصر العجز والزيادة بالمدارس، وتسلم الكتب من مخازن المديرية أولًا بأول إلى مخازن الإدارات التعليمية وتوزيعها مباشرة على المدارس، والتأكيد على مديري الإدارات التعليمية بسرعة حل أى مشكلة فورًا والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، والتفاعل المباشر والسريع بين المديرية والإدارات التعليمية، وضرورة بذل الجهد فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 من أجل تهيئة المناخ المناسب ومساعدة رئيس لجان الثانوية العامة في أن تسير الامتحانات في هدوء وجو مناسبين.

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