البرلمان ينتقد موازنة «الصحة» فى 2021: غير قابلة للتقييم

انتقد مجلس النواب طريقة إعداد وزارة الصحة لموازنة البرامج والأداء الخاصة بها المقرر أن تطبقها خلال العام المالي الجاري إلى جانب الموازنة التقليدية المعروفة بموازنة الأبواب والبنود؛ مشيرًا إلى أنها غير قابلة للتقييم، حيث لم توضح ما تم تنفيذه من المؤشرات الرئيسية لمستهدفات العام المالي الماضي، الأمر الذي سيحول دون تحليل مستوى الأداء في البرامج المقدمة، ومدى تحقيق المستهدف منها.كما لفت المجلس إلى احتواء موازنة الوزارة على برامج فرعية جديدة على خلاف البرامج المحددة في العام المالي الماضي، وهو ما يثير التساؤل حول موقف هذه البرامج من التنفيذ، واختلافها عن برامج العام المالي السابق 2019 – 2020، بالإضافة إلى إدراج برامج المبادرات الرئاسية ضمن الموازنة، كان قد سبق إدراجهما في موازنة العام السابق، وهما مبادرة التأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة.وتتضمن موازنة الوزارة هذا العام 10 برامج تشمل:- برنامج التأمين الصحي الشامل.- برنامج تطوير المنشآت الصحية.- برنامج تطوير وتنمية مهارات التمريض.- برنامج تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.- برنامج تطوير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال.- برنامج زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات.- برنامج مكافحة التهاب الكبد الوبائي (فيروس c) حملة 100 مليون صحة.- برنامج الحد من الزيادة السكانية.- برنامج العلاج على نفقة الدولة.- برنامج تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي لمواجهة الفساد.كما تضمنت الموازنة أيضًا عددًا من البرامج الفرعية شملت:- برنامج تطوير الخدمات الصحية.- برنامج تقديم الخدمات الصحية.- برنامج الحد من الزيادة السكانية.- برنامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية.- برنامج التخلص من النفايات الخطرة.- برنامج البرامج الداعمة للخدمات الصحية.يأتي ذلك في تقرير لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب حول موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارة الصحة للعام المالي الجاري، الذي أقره البرلمان في إطار تقارير اللجان النوعية للمجلس عن الموازنة العامة للدولة 2020 – 2021.