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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة بنى سويف» تنعى إخصائى باطنة بعد وفاته بكورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:42 م
محمد يوسف
محمد يوسف
بنى سويف - محمد حفيظ
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نعى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الجمعة، الدكتور وائل على شكري، إخصائي الباطنة بمستشفى بنى سويف التخصصي، بعد وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة عن تعافي 13 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا مواصلة جهود المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

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