«الجامعة العربية» ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت الجامعة العربية عن ترحيبها بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في ليبيا، وفق لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.أعلنت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار، داعيين إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، بعيد استئناف المفاوضات برعاية أممية، أبدت عدة أطراف دولية ترحيبها بتلك الخطوة، معتبرة أنها تشكل تقدمًا نحو تسوية الخلافات والصراعات في البلاد.وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بتغريدة على"تويتر": "نرحب ببيانات البعثة الأممية إلى ليبيا، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، باعتبارها خطوات مهمة لجميع الليبيين، وسيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبًا".وأعربت الخارجية الإيطالية عن ترحيبها بهذا التطور المفاجئ، وأكدت أن على الأطراف الليبية متابعة مسار وقف إطلاق النار، كما رحبت روسيا موسكو بتلك الخطوة، داعية إلى بدء العملية السياسية في ليبيا.ورحبت مصر - التي لوحت سابقا بالتدخل العسكري إذا ما تقدمت فصائل الوفاق المدعومة من أنقرة إلى مدينة سرت - بتلك المبادرة.