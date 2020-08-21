التحقيق مع ربة منزل ببنى سويف عقب اتهامها بجمع أموال من المواطنين

بدأت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الجمعة، التحقيق مع ربة منزل، بعد اتهامها بجمع وتوظيف الأموال من المواطنين.وتحفظت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف على ربة منزل تدعى "ن. ا. م" 45 عاما، ومقيمة بمدينة بني سويف، بعد إلقاء القبض عليها، عقب تجمع عدد من المودعين أسفل العقار التي تقطن به ومكتبها بمدينة بني سويف، للمطالبة بأموالهم.وتقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى مديرية أمن بني سويف والنيابة العامة يتهمون فيه ربة منزل بتحصيل أموال منهم بحجة توظيفها وتحقيق أرباح وعائد شهري لهم بنسب مختلفة، إلا أنها في الفترة الأخيرة لم تستطع الوفاء بالتزامها معهم، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ ويتجمع عدد من المودعين أسفل مقر مكتبها وشقتها بمدينة بني سويف، بحثًا عنها.