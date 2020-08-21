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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 953 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بالإسماعيلية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:37 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد عماد سرحان مدير إدارة المرور، وبرئاسة المقدم عادل الجزار رئيس مباحث المرور، بجميع الأحياء والمراكز والمدن، وذلك لتسيير السيولة المرورية، أسفرت الحملة عن تحرير 953 مخالفة مرورية.

شملت المخالفات 144 مخالفة على نموذج 125 و118 مخالفات متنوعة، 57 مخالفة انتظار خاطئ، 53 مواقف عشوائية، 28 تحميل ركاب بالأجر، 47 لأزالة الملصقات والمعلقات وفامية، 21 طمس لوحات، 124 مخالفة سحب قيادة وسير، 21 مخالفة خط سير، 28 صلاحية فنية.

كما تم تحرير 31 مخالفة تحدث في المحمول و21 مخالفة لعدم ربط حزام الأمان وحجز 16 سيارة بدون لوحات وحجز 68 موتوسيكل بدون لوحات و18 مخالفة عدم تشميع حمولة و58 سحب رخصة سيارة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة و50 مخالفة لعدم صلاحية إطارات الفرامل والأنوار و28 مخالفة لتحميل ركاب بالأجزاء الخارجية للسيارة و25 مخالفة بيئة و28 تحميل ركاب مخالفة لشروط الترخيص.

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