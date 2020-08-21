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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب: «إعلان القاهرة» حجر الأساس للتسوية السياسية فى ليبيا (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:18 م
إعلان القاهرة
إعلان القاهرة
ياسمين عباس
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قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة "الأهرام": إن "إعلان القاهرة" كان حجر الأساس للتسوية السياسية، والتي صدرت منذ قليل عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبي.

وأضاف الكاتب عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ما حدث اليوم من تأييد المنظمات الدولية لقرار وقف إطلاق النار، نتيجة الجهد المصري الذي تجلى في "إعلان القاهرة".

وأشار إلى أن الداعم الأول للتسوية السياسية في ليبيا كان مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن "إعلان القاهرة" وفر استحقاقًا لحل كل أزمات الأطراف الليبية سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب، بالإضافة إلى أنها لعبت دورًا كبيرًا فيما تم التوصل إليه اليوم.

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