أمسية شعرية احتفالًا بالعام الهجرى الجديد بثقافة دمياط

ون لاين

حيث تواصلت الاحتفالات بالهجرة في قصر ثقافة دمياط الجديدة بأنشودة مصطفى وشارك يامن محمد بأنشودة أخرى يانبي الهدى، ومن قصر ثقافة الطفل قدمت المواهب الصغيرة ليان ولمار ولميس فقرة بعنوان عام هجري جديد ومدحا لرسول الله، وفي سياق آخر أجرى بيت ثقافة كفرالبطيخ حوارا مع أحد صنايعية المدينة من أبناء الحاج المشد الممتهنين صناعة الأقفاص الذي حكى عن المواد المستخدمة وطريقة التصنيع والمنافسة مع الأقفاص البلاستيكية والمستوردة.



اتخذ قصر ثقافة فارسكور من سير الأنبياء والرسل خلق كريم للنقاش كحل في مواجهة الأزمات اليومية ووقع الاختيار على الشجاعة والمروءة، وقد أورد السعيد محمد عبدالله بحديثه الـ"أ ون لاين " عن حق الإنسان في حماية حقوقه دون تهور ولكن بقوة العزم والصبر.



بينما وضع بيت ثقافة الزرقا أول خطوة للشباب لتحديد مستقبلهم مع لقاء أجراه محمد سليم بالـ"أ ون لاين " بسبب أهمية فترة الشباب، كما أوصانا النبي الكريم ولسرعة العصر أصبح على كل شاب تأهيل نفسه وشخصه ليحجز مكان بالقرن 21 من خلال التعرف الأولى على قدراتنا وإمكانياتنا ومناطق النقص ومناطق القوة من خلال حديثه عن التخطيط وأهميته في حياتنا، ويمكن متابعة هذه العروض على الصفحة الرسمية لفرع ثقافة دمياط على فيسبوك.

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة استعادة نشاطها الفعلي بمواقع فرع ثقافة دمياط مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أحيا فريق الهواة والموسيقى بقيادة الفنان توفيق فودة حفلًا غنائيًا على المسرح الصيفي لقصر ثقافة دمياط على أنغام الموسيقى الفلكلورية والوطنية بكوكبة من المواهب الشابة، منها خالد خليفة بأغنية بين شطين أغنية للنيل.كما شارك كل من طه العوادلي وجميلة فوزي وخالد كمال، علاء رضا، محمود حمدي حسام عبدالرازق بالحفل الغنائي.وواصل القصر تقديم سلسلة تعليم كيف تتكلم الإنجليزية مع أسماء عثمان، مع استمرار العمل بكل إجراءات الوقاية والحماية، والتقى عدد من أدباء نادي قصر ثقافة فارسكور بعدد من الجماهير تحت إجراءات الحماية بأمسية شعرية احتفالا بالعام الهجري الجديد مع الشاعر حسن الشناوي، الذي شارك بقصيدة في حب الرسول وأخرى بعنوان "مش بسهولة"، كما قدم الشاعر علاء زيادة قصيدة "جزر أصيل".وعلى جانب آخر، استمر العمل بالـ"أ