23.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة لهيئة الدواء حتى يونيو

يمثل العام المالي الجاري باكورة نشاط هيئة الدواء الموحد، التي أنشئت نهاية العام الماضي تحت اسم هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن شراء كل المستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، من الداخل والخارج، وإعداد الموازنة السنوية اللازمة لشراء تلك المستلزمات بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.تقدر الإيرادات المتوقعة لنشاط الهيئة خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل بنحو 23 مليارًا و234 مليون جنيه، فيما تقدر مصروفاتها بنحو 22 مليارًا و720 مليون جنيه، وبذلك يكون صافي الربح المتوقع لها خلال العام مليارًا و80 مليون جنيه.يأتي ذلك في تقرير لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب حول موازنة وزارة الصحة والهيئات الاقتصادية العاملة في القطاع للعام المالي الجاري، الذي أقره البرلمان في إطار تقارير اللجان النوعية للمجلس عن الموازنة العامة للدولة 2020 – 2021.