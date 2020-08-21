محمد الباز يكتب: التاريخ الحقيقي للسيدة العذراء





تظل المعركة بين الرواية والتاريخ قائمة أبدا لا تنتهى.

التاريخ وقائع وأحداث فى الغالب عليها دليل لا يمكن لأحد انكاره أو التشكيك فيه.

وعندما ينتفى الدليل تضعف الحجة وتتلاشى، وتبهت الحقيقة وتتبخر، ومن يؤمنون بالمادية التاريخية تراهم يشككون فى كل وأى شئ.

وكم من حقائق تاريخية تكشفت عبر أدلة مادية ملموسة، استطاعت أن تواجه روايات شفهية توارثها الناس، وتناقلوها دون أن يكون لديهم دليل عليها، إلا أنهم يؤمنون بها إيمانا مطلقا.

أما الرواية فهى مقدسة مصدرها الكتب السماوية التى نتعبد بها إلى الله.

هذا غير ما وضعته أمامنا الروايات التى وردت على لسان من عاشوا عصر التنزيل، وهؤلاء نصدقهم أيضا ثقة فى وضعيتهم التاريخية، دون أن يكون لدينا دليل نواجه به من يشككون فى وجود بعض الشخصيات التاريخية من الأساس.

تأتينا الروايات تعظم أدوار أنبياء صاغوا التاريخ الدينى للبشرية بجهادهم وأفكارهم وعلى هامش الوحى، فلا نستطيع لها إنكارا أو معها مناقشة، حتى لو تعارضت بعض تفاصيلها مع ما جاء فى الوقائع التاريخية.

أعرف باحثين كثيرين وقعوا فى مأزق نفسى حاد جدا، لأنهم من خلال أدوات البحث المادية التى يملكونها يتوصلون إلى حقائق مذهلة تتنافى تماما مع ما استقر فى يقين الناس، لكنهم فى الغالب يخفون ما توصلوا إليه، لأنهم يعرفون أن الناس لن يصدقونهم، وإذا حدث وصدقوا ما يقال لهم، فإنهم فى الغالب يميلون إلى الانحياز لما تربوا عليه.

راجعوا التاريخ القريب والبعيد.

ستجدون باحثين كثيرين ضاعوا نتيجة مناطحة الثوابت التى حاولوا إزاحة إيمان الناس بها، فتأكدوا أن الرواية أقوى من التاريخ، والحكاية أقوى من العلم.

وأنا أبحث فى تاريخ السيدة العذراء توقفت أمام كم هائل من التناقض والمغالطات.

فهى ليست مريم واحدة.

الإيمان بها واحد، لكن حكايتها ليست كذلك.

يمكن أن تضع كل التفاصيل جانبا، فما الذى تريده عنها غير ما قاله الإنجيل وما حكاه القرآن.

ثم بعد ذلك ليس عليك إلا أن تتمسك بعقيدتك التى تقبض عليها كالقابض على الجمر.

فإذا كنت مسيحيا امسك بالإنجيل وردد ما قاله عنها.

وإذا كنت مسلما فافتح مصحفك وصل بما ورد عنها من آيات.

وفى الحالتين ستكون النتيجة واحدة، فأنت تتقرب بما تفعله إلى الله، وليس أهم ولا أبقى من القرب إلى الله على جناح السيدة العذراء، التى ارتضت السماء أن تجعل منها أيقونة يتبرك بها الضائعون، ويولى العجزة وجوههم شطرها.

يمكنك أن تستسلم لما أقوله، وسيكون من السهل عليك جدا تنفيذه، هذا إذا أردت بالطبع.

لكن المسألة ليست بهذه السهولة أبدا، لأنها لو كانت كذلك لما استغرقت البشرية كل هذه السنوات فى جدل لا ينتهى مثلا حول طبيعة السيدة مريم، ولا دورها، ولا تجليها.

ولذلك آن الآوان لكتابة تاريخها بعيدا عن الرواية المقدسة.

الذين يؤمنون بالكتب السماوية ولا يقبلون فيها أو حولها حوارا من أى نوع، لا يقبلون مثلا أن كثيرا من الحكايات والقصص التى وردت فيها، ليست حقيقية، وأن الله سبحانه وتعالى أوردها للعظة والعبرة وليس أكثر من ذلك.

فالإنجيل والقرآن ليسا كتابين للتاريخ.

لا يمكن أن نعتمد عليهما كمصدر نؤرخ به للبشرية وتاريخها وما حدث فيها ولأهلها، ولكن من خلال قصصهما يمكن أن نخرج بخلاصة تجارب، أن نعرف العظة والعبرة من وراء الأحداث، دون أن نتورط فى سؤال لن تجد له إجابة مقنعة عند أحد على الإطلاق، وهو: هل كل ما ورد فيها من حكايات وقصص حقيقى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أم أنه مجرد حكى يصل فى حبكته إلى عمل روائى، نتعاطاه فى حياتنا وصلواتنا ومحاريب عبادتنا لنستعين به على الحياة وما نخوضه فيها من صعاب ومشقات؟

لقد وصل الذين يلحدون فى أديان الله المختلفة أن أنكروا قصة المسيح عيسى بن مريم من الأساس، ذهبوا بالقول أنه لم يكن موجودا لا باسمه ولا برسمه.

حلا لهم هذا التصور مستندين فيه إلى رؤى طرحها باحثون، معتقدين أنهم بذلك يمكن أن يخلو لهم ما يؤمنون به من عدم وجود أنبياء، تمهيدا للخظوة الكبرى وهى أنه لا يوجد إله من الأساس.

إنكار وجود المسيح عليه السلام، معناه الطبيعى أن ينكر هؤلاء وجود السيدة العذراء أيضا، فهى بالنسبة لهم ليست موجودة أيضا لا باسمها ولا برسمها، وعليه فإن حكايتها ليست أكثر من أسطورة من الأساطير التى تداولها الناس حتى أصبحت حقيقة، وكل ما نسب إليها ليس إلا وهما من الأوهام الكثيرة التى اخترعها البشر لأنهم كانوا فى حاجة إليها.

هذا كلام لا يمكن أن نركن له بالطبع، ولا نطئمن إليه أو نثق فيه، لسبب بسيط أنه قيل على كل الأنبياء دون استثناء قبل المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء، بداية من نبى الله إبراهيم وولده اسماعيل عندما ذهب طه حسين فى كتابه " فى الشعر الجاهلى" إلى أن قصة الذبيح لست إلا إختراعا بشريا، وأنها لم تحدث من الأساس، وصولا إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يذهب البعض إلى أنه لم يكن هناك نبى اسمه محمد.

هذا كلام هزلى بالطبع، طه حسين تراجع عما قاله كله وذهب بقدميه ليحج ويزور الأماكن التى شهدت قصة إبراهيم عليه السلام وابنه اسماعيل، ويحكى من شهدوا على أداء طه حسين لفريضة الحج أنه كان يبكى بشدة وينتحب، بل نجح فى أن يمسك بالحجر الأسود، الذى تعامل معه على أنه بعض من خلاصه.

لماذا أقول أن هذا الكلام هزلى؟

لسبب بسيط أن إنكار الملحدين للأنبياء، وإحالة حكاياتهم على أنها قصص نسجها البشر، أنهم عندما يثبت لهم أن هؤلاء الأنبياء موجودون، يلوذون بحبل آخر، يقودهم إلى القول بأنه إذا كان الأنبياء عاشوا على الأرض، فإنهم لم يكلفوا من السماء بشئ، فعندهم أن السماء لم تتواصل أبدا مع الأرض بأى شكل من الأشكال.

الأمر معقد جدا فيما أعتقد.

فالسيدة مريم العذراء حتى عند الذين يؤمنون بها، ليست مريم واحدة، فهم أيضا يختلفون حول طبيعتها ومكانتها.

فهى عند الأرثوزكس ليست هى نفسها عند البروتستنات، وهى عند الاثنين ليست هى عند الكاثوليك، وكل فئة تدافع عن نفسها، وعن رؤيتها، وعما ذهبت إليه.

أنفقوا فى ذلك سنوات طويلة، وكتبوا ملايين الكلمات، وسودوا آلاف الصفحات، ولم ينته الخلاف وأعرف جيدا أنه لا ينتهى.

لا أعرف هذا فقط، ولكنى أعرف أيضا أن بعضا من المسيحيين يغضبون عندما يحدثهم مسلم عن أمر يعتقدون أنه خاص بدينهم، يقولون مالك أنت وديننا، وقد يكون لديهم بعض الحق فى ذلك، لكننى لا أتحدث هنا عن أمر خاص، فالسيدة مريم وتاريخها وحقيقتها ليست ملكا للمسيحيين فقط، هى ملك لنا جميعا، ليس لأن القرآن كرمها وجعلها سيدة نساء العالمين، ولكن لأن مصر أكرمتها على الأرض وحمتها ومنحتها الأمن والرعاية.

يمكن أن يتجاهل الجميع هذه الدعوة، كتابة تاريخ واحد وموحد للسيدة العذراء.

فالجميع يرتاحون لما نحن عليه، ويطمئنون له، ولا داعى للتعب والإرهاق، فما دمت مستقرا على ما تعتقد وترتاح له، فلماذا أهز راحتك وأزعج استقرارك، لكن صدقنى ما نحن عليه ليس استقرارا أبدا، هو وهم كبير نرقد عليه.

لا أدعو إلى كتابة تاريخ جديد للسيدة مريم العذراء، ولكننى فقط أشير إلى ما يشبه المحنة التى يعيشها من يؤمنون بها، إننى أدعو إلى كتابة التاريخ الحقيقى الذى هو حتما تاريخ واحد، لا يخضع للرؤى والأفكار والإنحيازات... فما حدث على الأرض بالفعل هو أمر واحد فقط، لكن ولأننا لم نره رأى العين فإن كل منا يجتهد على هواه، وآفة الرأى الهوى كما يقولون.

هذه دعوة لكل من يخدمون السيدة مريم العذراء من قلوبهم، حاولوا أن تقدموا لها هذه الخدمة.

اكتبوا تاريخا واحدا لها.

وكما تمنحنا السيدة العذراء الأمل الذى نتغلب بها على صعاب حياتنا وخطوبها.